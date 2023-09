Prima le fiamme, in particolare nell’area del Basso Molise. Poi la pioggia, in alcune torrenziale e accompagnata da un forte vento.

E’ stata una lunga notte per i vigili del fuoco che hanno dovuto operare su diversi fronti. Prima di tutto quello di una costruzione interessata da lavori di ristrutturazione nella zona di Contrada Mascione a Campobasso. Le cause del rogo sono allo studio dei tecnici dei vigili. Le fiamme hanno interessato anche la periferia di Termoli, e alcuni boschi e aree di macchia mediterranea nei comuni di Larino, Montecilfone, Campomarino, San Martino, Portocannone e Montenero di Bisaccia.

Sono state impiegate tutte le squadre disponibili della Provincia di Campobasso che solo alle prime luci dell’alba hanno avuto ragione degli incendi.

Anche il cattivo tempo ha contribuito a spegnere i vari focolai, ma nella zona di Bojano e San Massimo il vento forte, accompagnato dal temporale, ha sradicato alcuni alberi e danneggiato una linea elettrica.

L’arrivo dell’autunno ha coinciso con una rapido peggioramento del tempo e con un ciclone, hanno spiegato i meteorologi, che sta attraversando gran parte della penisola, accompagnato da una forte instabilità e rovesci a macchia di leopardo. Le regioni più interessate da questo fenomeno sono quelle che comprendono la fascia dellAppennino centrale, Molise compreso.

Già dalla prossima settimana, dicono gli esperti, dovrebbero tornare il caldo e il bel tempo, con le temperature che torneranno a salire e in alcuni casi anche sopra le medie del periodo.