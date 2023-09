In arrivo un altro grando evento in Molise promosso da Pslive Group. Lunedì prossimo, 25 settembre, alle 15 sarà ufficialmente aperta sulla piattaforma ciaotickets.com la prevendita dei biglietti per il concerto di Vinicio Capossela in programma il prossimo 2 novembre (ore 21) all’auditorium di Isernia.

Dopo la serie estiva di CONCERTI URGENTI “a soggetto”, Vinicio Capossela porta ora le sue TREDICI CANZONI URGENTI IN TEATRO. Il tour si intitola CON I TASTI CHE CI ABBIAMO – come la canzone che chiude il nuovo album – e debutterà l’8 ottobre per proseguire poi fino a fine anno.

Così il cantautore presenta il tour che sta per partire e che farà tappa anche in Molise: “I tasti del pianoforte, smontati, sembrano spazzolini da denti per elefanti, o metri di legno da muratore. Privati del loro compito, e del complesso dello strumento per il quale sono costruiti, diventano lunghe dita inarticolate, smaltate in punta, a volte di bianco a volte di nero. Schegge di qualcosa che si è rotto, di un mondo fatto a pezzi come da un congegno che ti è esploso tra le mani. Con i tasti che ci abbiamo, ci siamo fatti infilzare senza che nessuna beatitudine ne sia venuta. Ma sono venute tredici canzoni, fastidiose e urgenti. Sono canzoni che non si sottraggono al tempo e che parlano da sé: affrontano i temi del pericolo e della grazia, che viviamo in dimensione collettiva, messi sul piatto e serviti con tasti rotti come posate. Pezzi di legno e smalto che a volte feriscono a volte carezzano, a volte grattano la schiena. Possono essere schegge, coltelli o amuleti, ma è comunque tutto quello che abbiamo per affrontare i mostri fuori e dentro di noi.

Affrontarli insieme è meglio che affrontarli da soli.

Con i tasti che ci abbiamo suoneremo e parleremo e canteremo nel riparo dei teatri in autunno. Il cuore urgente (per citare il telegrafista di Jannacci) non ha bisogno di maschere, scenografie e infingimenti, è un cuore messo a nudo, una radiografia a torace aperto. Soltanto riconoscendo la nostra finitezza possiamo costruire sui nostri limiti delle possibilità. Ed è quello che cercheremo di fare il prossimo autunno nei teatri, declinando il concetto dell’urgenza nell’essenzialità della musica, con una formazione di musicisti e musiciste aperta ad accogliere, di città in città, l’ospite e con un repertorio a scaletta libera incentrato sul perno di queste tredici canzoni, in una specie di mensa all you can eat a cui mangeremo tutti. Impeggiamo per immegliarci e tutto sarà stato un regalo.”

CON I TASTI CHE CI ABBIAMO – TREDICI CANZONI URGENTI IN TEATRO

Le date del tour

CARPI 8 ottobre 2023 – data zero

FERRARA 10 ottobre 2023

Teatro Comunale ore 20.30

NAPOLI 12 ottobre 2023

Teatro Augusteo ore 21.00

ROMA 13 e 14 ottobre 2023

Auditorium della Conciliazione ore 21.00

RAVENNA 16 e 17 ottobre 2023

Teatro Alighieri ore 21.00

TORINO 19 ottobre

Teatro Colosseo ore 21.00

VARESE 20 ottobre 2023

Teatro di Varese ore 21.00

SAN SEVERO (FG) 22 ottobre 2023

Teatro Verdi ore 21.00

BARI 23 ottobre 2023

Teatro Petruzzelli ore 21.00

TARANTO 24 ottobre 2023

Teatro Comunale Fusco ore 21.00

CATANZARO 26 ottobre 2023

Teatro Politeama ore 21.00

MESSINA 28 ottobre 2023

Teatro Vittorio Emanuele ore 21.00

CATANIA 29 ottobre 2023

Teatro Massimo Bellini ore 21.00

PALERMO 30 ottobre 2023

Teatro Golden ore 21.00

ISERNIA 2 novembre 2023

Auditorium ore 21.00

TODI 3 novembre 2023

Teatro Comunale ore 21.00

PESCARA 04 novembre 2023

Teatro Massimo ore 21.00

BOLOGNA 06 e 07 novembre 2023

Teatro Duse ore 21.00

ANCONA 08 novembre 2023

Teatro delle Muse – Spilla Festival ore 21.00

LACEDONIA (AV) 10 novembre 2023

Teatro Comunale ore 21.00

FIRENZE 12 novembre 2023

Teatro Verdi ore 21.00

MILANO 13 novembre 2023

TAM Teatro Arcimboldi ore 21.00

PARMA 15 novembre 2023

Teatro Regio ore 21.00

BRESCIA 16 e 17 novembre 2023

Teatro Grande ore 21.00

PADOVA 18 novembre 2023

Gran Teatro Geox ore 21.15

GENOVA 20 e 21 novembre 2023

Politeama Genovese ore 21.00

UDINE 24 novembre 2023

Teatro Nuovo Giovanni da Udine ore 21.00

TRENTO 26 novembre 2023

Auditorium Santa Chiara ore 21.00

SASSARI 28 dicembre 2023

Teatro Comunale, ore 21

CAGLIARI 29 e 30 dicembre 2023

Teatro Massimo, ore 21