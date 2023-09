Terza di andata in serie D con gli addetti ai lavori che puntano moltissimo su Campobasso, Sambenedettese e L’Aquila per la vetta anche se un outsider, dichiarazioni alla mano, potrebbe essere l’Avezzano del presidente Gianni Paris. Seguono una serie di squadre dal valore medio sempre per quello che ha detto il campo nei primi centottanta minuti ed altre formazioni che stanno avendo piu’ difficoltà delle altre. Match clou allo stadio dei Marsi di Avezzano dove arriva la Samb di Maurizio Lauro: si prevede una partita equilibrata come lo è stata quella dell’Angelini di Chieti fra i locali e L’Aquila. I rossoblu di mister Massimo Epifani sono pronti per ricevere un Monterotondo senza punti dopo due giornate con un gol fatto e sei subiti. In attesa delle decisioni del giudice sportivo sulla partita contro il Fossombrone, il Fano ospita il Riccione per quello che è un derby dell’Adriatico a distanza davvero di pochi kilometri. Tanti i match che si annunciano sul filo del rasoio, non da ultimo Roma City – Chieti e Sora – Notaresco, quest’ultima sfida vale per le parti meno nobili della classifica.



Le partite delle molisane: Campobasso nel quartiere Monticelli di Ascoli dove, tra l’altro, non si prospetta un meteo favorevole. Si giocherà in una struttura sportiva rionale priva di coperture. Mosconi recupererà con grande probabilità il centrocampista Ricamato di nuovo in gruppo; anche Pontillo pare sulla via del recupero. Potrebbe essere un undici simile alla prima di campionato contro il Monterotondo. Pirozzi dell’Ascoli Atletico dovrà rinunciare al difensore centrale Ciabuschi e, molto probabilmente, anche alla punta Ciabuschi che ha già saltato la trasferta di Termoli.

Giallorossi adriatici in casa del Tivoli. Si annuncia gara dalle mille insidie ma conforta la vittoria termolese di domenica scorsa considerato che lo scorso anno il primo successo del Termoli giunse alla quindicesima giornata in casa contro il Chieti. Vastogirardi contro i neo promossi del Fossombrone e Matese ospite del Senigallia.



Giornata storica per lo sport in generale. Attraverso una riforma costituzionale ed all’unanimità i due rami del Parlamento, Camera e Senato, hanno modificato un comma dell’articolo 33 della legge principale dello stato che ora recita così: “La Repubblica riconosce il valore sociale, educativo e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”. Nella formulazione originaria dei padri costituenti si limitarono a parlare solo di scienza e di arte. La riforma è stata votata tramite una doppia approvazione di entrambi i rami del Parlamento a distanza di almeno tre mesi. Soddisfazione espressa dal ministro Abodi che ha promesso di ripartire dallo sport nelle scuole e di riempire di contenuti sostanziali la riforma dell’articolo 33 della nostra Costituzione.