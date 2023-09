di Stefano Capuano

Qualche dubbio per mister Mosconi in vista della trasferta di Ascoli. Il primo riguarda il capitano Vincenzo Corvino, alle prese con una botta rimediata contro il Matese. Comunque il capocannoniere rossoblu sarà tra i convocati: l’obiettivo è valutarne le condizioni fino all’ultimo. Qualora non dovesse farcela, è pronto Rasi sulla sinistra.

Recuperato, invece, Ricamato. Ancora assente Pontillo, il mister rossoblu opterà per un reparto difensivo ‘senior’ che ha offerto sicurezza nella precedente trasferta, dando fiducia almeno inizialmente a Lombari in avanti (con Ripa pronto a subentrare a gara in corso).

Al momento, dunque, la probabile formazione potrebbe essere la seguente (3-5-2): Esposito; Bonacchi, Nonni, Gonzalez, Mengani, Tordella, Maldonado, Ricamato, Rasi, Lombari, Di Nardo

Dall’ altra parte i marchigiani di mister Pirozzi, che hanno ottenuto un punto dopo due giornate, non hanno ancora realizzato goal subendone uno nella precedente sconfitta di Termoli. I bianconeri annoverano tra le loro fila l’attaccante Mirco Severini, vecchia conoscenza di Mosconi che lo ha avuto nelle stagioni di Fano e Tolentino.

Arbitrerà l’incontro il signor Lacerenza di Barletta