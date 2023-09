Anticipi di campionato nei tornei regionali, oggi al via la terza giornata con ben 8 gare tra eccellenza e promozione. Dopo il turno infrasettimanale di coppa Italia, 5 match in programma nel massimo torneo. In campo l’Isernia che secondo gli addetti ai lavori è una delle squadre meglio allestite per competere fino alla fine per la vittoria del torneo. I pentri viaggiano a punteggio pieno dopo due giornate e sono attesi a Nuova Cliternia, i ragazzi di Scanzano sono fermi al palo e cercheranno i primi punti stagionali. Il bojano di Mister Ianniruberto viaggerà in terra campana precisamente a San Potito Sannitico, campo scelto dalla Virtus Gioiese per le gare interne. I bianco rossi cercheranno di dare continuità alla vittoria dello scorso weekend contro un avversario ostico guidato dalla vecchia conoscenza del calcio campobassano Alfonso Camorani. A Castel di Sangro arriverà la Polisportiva Fortore per un match davvero interessante. La squadra di San Bartolomeo in Galdo ha dimostrato in queste due prime uscite di campionato di essere pragmatica e concreta. Di contro gli abruzzesi di mister Alberto Bernandi cercheranno la seconda affermazione tra le mura amiche. A Capriati al Volturno andrà in scena Sesto Campano Termoli 2016. Gli uomini di Cecchino non possono ancora sfruttare il fattore casa, infatti, il campo di Sesto non è pronto visti i lavori di trasformazione in erba sintetica. Gli adriatici arrivano da due sconfitte consecutive ma hanno dato ottimi segnali di ripresa nella scorsa settimana. Il Ripalimosani cerca i primi punti stagionali al Vitantonio avversario di turno sarà l’Olimpia Agnonese. Gli alto molisani hanno tolto lo zero dalla casella dei punti grazie alla vittoria interna contro la Cliternina. Il Ripa cercherà di far valere il fattore campo ed il desiderio di riscatto dopo la sfortunata sconfitta di Fortore.

Scendiamo nel torneo di promozione dove gli anticipi in programma sono tre. L’Aesernia non vuole interrompere la propria marcia finora perfetta, gli uomini di Di Rienzo ospiteranno il Forulum. La squadra di Forli del Sannio ha già fatto un colpaccio in trasferta e cercherà di ripetersi. Gara importante anche per la Juvenes che in queste prime due partite ha racimolato soltanto un punto, una partenza diversa rispetto a quella dell’anno scorso. Poco male perchè l’occasione per i ragazzi di Mister Di Niro è propizia per cercare i primi tre punti. Avversario di turno sarà la Polisportiva Kalena in stato di grazia dopo aver certificato anche il passaggio agli ottavi di finale di coppa Italia. Chiude il programma la gara tra Roccaravindola e Baranello. Le due formazioni sono separate da soltanto un punto in classifica, una vittoria e una sconfitta per il Roccaravindola e due pareggi per il Baranello, gli uomini di Viglione cercheranno la prima affermazione stagionale.