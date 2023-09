Una settimana all’avvio dei campionati nazionali di futsal. Il massimo torneo di A1 e i due gironi di A2 elitè, partiranno sabato prossimo 30 settembre con la prima giornata della regular season. Ci siamo quasi, dopo oltre un mese di preparazione, resta solo un’altra settimana per preparare nel migliore dei modi l’esordio. In serie A, il nuovo tecnico dell’Italservice Pesaro, Fausto Scarpitti, è pronto per la nuova avventura sulla panchina più prestigiosa del futsal italiano. Non esageriamo con questa affermazione, considerato che la società marchigiana è quella con più titoli in Italia iscritta regolarmente ad un torneo nazionale. Per Scarpitti, esordio rimandato di un giorno, precisamente domenica 1 ottobre, nel posticipo di A1, il big match da giocare contro l’L84, società piemontese, in provincia di Torino.

Ultimo test per il Cus Molise, oggi pomeriggio al Palaunimol contro la Tombesi Ortona, società partecipante al torneo di A2. Prove generali per mister Marco Sanginario in vista della prima gara storica in A2 elitè, venerdì 29 settembre in anticipo sul campo della Polisportiva Futura, in provincia di Reggio Calabria. Precampionato altalenante per i cussini, il cambio di alcuni elementi fondamentali e la partenza di Barrichello ancora non sono stati metabolizzati appieno. Il cambiamento comporta sempre una fase di adattamento, una condizione messa in preventivo dallo staff tecnico cussino che sta proseguendo nel lavoro di amalgama del gruppo. Sono cambiati alcuni meccanismi, se prima Barrichello era il catalizzatore di tutta la manovra del Cus Molise, oggi la responsabilità è da dividere su tutto il collettivo. Una modifica sostanziale da assimilare con una crescita costante da parte di tutta la squadra. Domani un’altra occasione per affinare i meccanismi e il modo di interpretare il futsal impartito da Sanginario, tra una settimana si competerà per i tre punti.

Poco meno di un mese all’avvio del campionato di serie B. Start il 14 ottobre, lo Sporting Campobasso prosegue la preparazione in vista della prima assoluta nel torneo cadetto. Oggi la gara di coppa Divisione in trasferta contro il Casagiove, in provincia di Caserta. Una partita riservata agli under 23 come da regolamento della manifestazione, dunque mister Pietrunti con il suo staff partirà alla volta del centro campano con la squadra juniores e qualche elemento della prima squadra in età utile per scendere in campo. Riposo per i senior, dopo una serie di amichevoli giocate, in ultima quella contro il Manfredonia l’altro ieri, il gruppo osserverà un paio di giorni di riposo.