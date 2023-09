Domani alle ore 16 arriva la Tombesi dell’ex Jonathan Debetio e per il Circolo La Nebbia Cus Molise sarà l’ultimo test precampionato. Poi venerdì si inizierà a fare sul serio con la trasferta sul campo della Polisportiva Futura per la prima giornata di campionato. La squadra di Marco Sanginario, reduce dal triangolare di Genzano, avrà modo di mettere ulteriormente a punto i dettagli in vista degli impegni ufficiali. Una squadra nuova, quella rossoblù, che andrà a caccia della salvezza nella nuova serie A2 élite istituita quest’anno dalla federazione. “Affrontiamo l’ultima amichevole con la giusta determinazione – argomenta il capitano Di Stefano – avremo l’opportunità di mettere ulteriore benzina nelle gambe per presentarci nella maniera migliore possibile alla prima gara di campionato in Calabria”. Sono state settimane intense fatte di sedute atletiche etecnico-tattiche. “Abbiamo lavorato tanto sotto tutti i punti di vista – sottolinea – la nostra è una squadra nuova rispetto allo scorso anno e stiamo trovando la giusta amalgama. Andremo ad affrontare un campionato duro e difficile, di un livello molto alto. Dovremo cercare di ottenere il massimo soprattutto in casa. Sono fiducioso e convinto che continuando a lavorare così come stiamo facendo, riusciremo a centrare l’obiettivo che la società si è prefissata. Dal canto nostro metteremo come sempre in campo cuore, determinazione e impegno per portare in alto questi colori”.