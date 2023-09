Le 18 di sabato 23 settembre nello scenario amico del ‘Montini’. Sono queste le coordinate della terza uscita amichevole per gli EnergyTime Spike Devils Campobasso. I rossoblù, dopo il doppio successo sul Marigliano, affrontano un altro sestetto campano, nello specifico quello dell’Afragola, formazione neopromossa in serie B ed al via nel girone H di cadetteria.Dopo la seduta di pesi del giovedì, i rossoblù sosterranno una seduta tecnica alla vigilia e poi si proietteranno sul confronto con la prospettiva «di continuare a ripetere quelle situazioni di gioco viste mercoledì per farle ancora più nostre».

Con tutta probabilità, ritrovando il terreno di gioco amico, i campobassani potrebbero ritrovare anche lo standard qualitativo del servizio visto nel primo test «ma lo verificheremo solo sul campo».

Ancora ai box sarà il centrale Mattia Minuti, che però potrebbe ritrovare il campo mercoledì a Napoli per la sfida al team di A3 dell’opposto Cifariello (penultimo test precampionato, il successivo sarà sabato 30 a Gioia del Colle).

«Per noi – chiosa Maniscalco – sarà un’ulteriore occasione di gioco e per dare momenti di confronto ai nostri giocatori, così da prendere ulteriori confidenza e registrare alcune situazioni, che andiamo ad approfondire e a verificare poi ulteriormente nelle singole sedute di allenamento».

Formula svelata – Nel frattempo, la Federazione italiana pallavolo ha definito la formula per promozioni e retrocessioni della stagione 2023/24. Relativamente al primo fronte, andranno ai playoff le prime due squadre di ognuno dei nove gironi. La prima del girone G affronterà, nella prima fase, la prima di quello H e la prima dell’I con classifica avulsa tra le tre, girone all’italiana di tre gare e la vincente promossa in A3. Le altre due accederanno alla terza fase dove affronteranno, in un girone all’italiana, la migliore seconda del girone di seconda fase tra G, H ed I, che si scontrerà con loro e andrà a concorrere a questa ulteriore promozione per i tre gironi delle sei complessive previste. Sul versante delle retrocessioni, invece, cinque squadre (dal decimo al quattordicesimo posto) per ogni girone scenderanno direttamente nei tornei regionali.