Non è stato facile tenere pulita Termoli in una stagione estiva piena di turisti. L’assessore Rita Colaci ha chiamato a raccolta la stampa insieme a tutta la struttura che da anni si dedica all’ambiente, dalla Rieco alle guardie ecologiche.

Troppi gli abbondoni indiscriminati dei rifiuti, fenomeno sensibilmente cresciuto. Uso dei cestiti gettacarte e conferimento sbagliato in diversi casi dei rifiuti domestici in base al calendario previsto.

Molto ha influito la chiusura improvvisa dell’impianto per il recupero delle potature e degli sfalci.

Molta immondizia l’ha restituita il mare, tronchi enormi spiaggiati e trasportati dall’acqua dopo le alluvioni che hanno colpito l’Emilia Romagna.

Laboratori creativi, giornate di sensibilizzazione e di raccolta itinerante del verde da giardino, giornate ecologiche di pulizia dei quartieri. Diverse le iniziative per far fronte, spesso invano, alle criticità. Intensificato lo spazzamento delle strade e organizzate squadre contro l’abbandono indiscriminato dei rifiuti.