PNRR investimento Sport e Inclusione sociale, il Comune di Trivento realizza un’area fitness in contrada Maiella. Grazie al finanziamento pari a 30 mila euro, del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, programma Next Generation EU, il Comune di Trivento ha potuto recuperare un’area in contrada Maiella, in aperta campagna, e trasformarla in un’area fitness, “esprimiamo la nostra soddisfazione per quanto realizzato – riferisce il primo cittadino Pasquale Corallo – abbiamo saputo attrarre i fondi e creare quest’area fitness in contrada Maiella, diventata negli ultimi anni meta di tanti residenti per le attività fisiche, quali passeggiate o giri in bici. È in via di realizzazione anche una cartellonistica che indica dov’è l’area fitness. Una palestra a cielo aperto – conclude Corallo – che credo possa andare incontro alle esigenze dei nostri cittadini che praticano sport e non solo”.