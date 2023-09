“Non dimenticare chi dimentica”, un messaggio forte chiaro, nell’ambito della giornata mondiale sul tema dell’Alzheimer. Un grido spesso silenzioso di chi è da solo e resta da solo, nell’indifferenza. Informazione e sensibilizzazione, le malattie neurodegenerative come l’Alzheimer rappresentano una sfida importante in ambito sanitario e medico, sono in crescita esponenziale anche in Molise con un forte impatto per il sistema sanitario, sociale ed economico.

Tema su cui si è concentrata la Consulta comunale permanente delle Disabilità e neurodiversità di Larino. Con un obiettivo primario: mettere al centro la persona, costruendo reti tra le istituzioni.

Va supportata la conoscenza della patologia e sensibilizzate l’opinione pubblica e le istituzioni sull’importanza di affrontarla a livello socio-sanitario e assistenziale. Proprio con questo intento la Consulta delle Disabilità e neurodiversità ha investito su un primo incontro tentando di convergere gli intenti comuni su azioni tangibili in un prossimo futuro.

In tutta la regione diverse le iniziative di sensibilizzazione, nella serata di ieri il palazzo della Regione a Campobasso si è illuminato di viola come il colore del ‘non ti scordar di me’, il fiore simbolo della malattia di Alzheimer.