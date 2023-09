Domani, sabato 23 settembre, alle 17.30 a Montagano ci sarà l’inaugurazione della residenza per anziani “Villa Armonia”. Interverranno il presidente del Consiglio regionale Quintino Pallante, il presidente della cooperativa “Nuovi Orizzonti” Angelo Zoppo e il sindaco del paese Giuseppe Tullo. Prenderà parte all’evento anche il parroco di Montagano, don Arnaldo De Giovanni.

Con l’occasione, sarà scoperta una targa in onore di Giovanni Minadeo, ragazzo montaganese morto negli Stati Uniti nel 1954 a soli 14 anni, sacrificandosi per salvare i suoi compagni di scuola da un’automobile che aveva perso il controllo, per tramandare alle nuove generazioni la memoria del suo eroico gesto. “L’apertura di una struttura per anziani – ha detto il primo cittadino – rappresentava il principale obiettivo dell’attuale amministrazione comunale che, pertanto, manifesta la più ampia soddisfazione per il risultato raggiunto, nella consapevolezza che occorre continuare a lavorare sempre con il massimo impegno nell’ottica di promuovere servizi sempre migliori ai cittadini”.