L’episodio di ieri nel carcere di Campobasso che ha visto il responsabile sanitario della struttura vittima di un’aggressione da parte di un detenuto psichiatrico in terapia, riporta in cronaca il problema del sovraffollamento. In Molise sono presenti tre Case circondariali, a Campobasso, Isernia e Larino. In base ai dati forniti dal ministero della Giustizia, aggiornati allo scorso 30 giugno, in tutte si registra un numero superiore di detenuti rispetto alla capienza regolamentare prevista. Nella struttura di Campobasso, che ha una capienza regolamentare di 106, erano presenti 123 (32 stranieri), 138 a Larino (21 stranieri), a fronte di una capienza regolamentare di 119. Situazione migliore nel carcere di Isernia con 54 detenuti (17 stranieri), 50 la capienza regolamentare. A fronte di questi numeri, si registra però la carenza negli organici degli agenti: nel carcere di Campobasso, al 31 agosto scorso (fonte Ministero Giustizia), gli effettivi erano 94, 112 quelli previsti, 103 a Larino contro 133 previsti, mentre a Isernia gli effettivi erano 42, 40 quelli previsti.