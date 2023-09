Via libera, del Consiglio comunale di Campobasso, al Dup, il documento unico di programmazione 2024/2026, approvato con i voti della maggioranza, con il voto contrario dell’opposizione e l’astensione del gruppo di Forza Italia. Una seduta nel corso della quale non sono mancate le polemiche, con il consigliere forzista, Domenico Esposito che in particolare si è soffermato sulla relazione dell’assessore al Bilancio che, ha detto, si è limitato a leggere l’elenco delle opere pubbliche in fase di realizzazione ma nessun accenno agli oltre 8 milioni di euro programmati all’incasso di Tari per il prossimo anno – ha detto – che andranno a finanziare ulteriormente la società Sea che eroga servizi pubblici essenziali, con socio unico il Comune di Campobasso”. Il capogruppo della Lega, Alberto Tramontano ha invece sottolineato come il Dup presenti luci ed ombre. “I finanziamenti del Pnrr, il Cis , insieme ai fondi per la riqualificazione energetica degli immobili comunali rappresentano un’occasione unica per la città, che da qui a pochi anni potrebbe assumere lo status di città europea – ha dichiarato – Sul piano strategico- programmatico ci sono luci – ha proseguito Tramontano – sulla gestione ordinaria molte ombre. La gestione del verde pubblico, approssimativa e carente. La viabilità, soprattutto in periferia, accidentata, la raccolta differenziata al palo”. Ma l’elenco, a giudizio dell’esponente della Lega è lungo. “Campobasso attende un cambio di passo deciso – ha concluso – che deve essere sostenuto da una classe politica all’altezza, competente e preparata”.