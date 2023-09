di Stefano Capuano

Archiviata anche la seconda giornata di campionato, domenica 24 settembre si svolgerà la terza giornata di campionato. Le prime in classifica, Campobasso e Sambenedettese, saranno entrambe impegnate in trasferta. Nessun derby in programma, trasferte anche per Termoli, Vastogirardi e Matese. Nel dettaglio:

Atletico Ascoli- Campobasso: I rossoblu vogliono mantenere il primato e sono alla ricerca della terza vittoria consecutiva, la seconda in trasferta. Mosconi valuta le condizioni di Pontillo e Ricamato. Marchigiani sconfitti nel turno precedente da un’altra molisana, il Termoli, e dopo 180 minuti ancora con 0 goal fatti (unica squadra insieme al Matese).

Tivoli-Termoli: Entusiamo in casa giallorossa dopo il primo successo stagionale; l’obiettivo è quello di proseguire la striscia positiva contro un avversario che, al contrario, è reduce dalla pesante sconfitta (3-0) di San Benedetto del Tronto. Ma in casa, alla prima giornata, i laziali hanno già rifilato tre reti allo United Riccione. Gara da non sottovalutare.

Forsempronese-Vastogirardi: I ragazzi di mister Bifini hanno totalizzato 4 punti nelle prime due giornate, mantenendo la porta inviolata, dimostrando di essere una squadra solida ed ostica per tutti. Marchigiani fermi ad un punto in classifica, ma che hanno preannunciato ricorso avverso la sconfitta interna contro il Fano.

Vigor Senigallia-Matese: Dopo L’Aquila e Campobasso, altro avversario proibitivo per i biancoverdi di Urbano che, in ogni caso, devono cominciare a muovere la propria classifica. Zero punti, ma anche zero goal fatti finora. Dall’altra parte, i marchigiani, dopo aver battuto il Termoli all’esordio, sono stati protagonisti di un rocambolesco 4-4 in casa del Notaresco.

Avezzano-Sambenedettese: Se va individuato un ‘big match’ di giornata, potrebbe essere proprio quello che andrà in scena allo stadio “Dei Marsi”. Si prevede il pubblico delle grandi occasioni (tra l’altro, 600 i tagliandi messi a disposizione per i tifosi ospiti); biancoverdi con 4 punti in classifica, possibili outsider del torneo, e che hanno espugnato per 3-0 il campo del Monterotondo. Irossoblu di Lauro, che ormai hanno recuperato Danilo Alessandro,puntano al terzo successo consecutivo.

Fano-United Riccione: in attesa di capire se sarà confermata la vittoria esterna di Fossombrone, i granata hanno 4 punti in classifica e, soprattutto, non hanno ancora subito reti. Dall’altra parte, i romagnoli, dopo l’esordio negativo a Tivoli, si sono riscattati domenica scorsa rifilando un ‘poker’ al Roma City.

L’Aquila-Monterotondo: Brucia in casa aquilana la sconfitta nel derby col Chieti, ma già nel prossimo turno, contro il Monterotondo, i rossoblu, per non rischiare di perdere ulteriori punti dalle battistrada, non possono sbagliare. Laziali ultimi in classifica con Sora e Matese, ancora a zero punti; dopo il discretoesordio in casa del Campobasso, per quanto terminato con unarisultato negativo, nel turno successivo è giunto il pesante stop interno contro l’Avezzano.

Roma City-Chieti: Padroni di casa che, dopo il roboante successo per 6-1 alla prima giornata contro il Notaresco, hanno subito un altrettanto pesante risultato (4-0) a Riccione. Neroverdi che vogliono sfruttare l’entusiasmo venutosi a creare dopo il successo casalingo nel derby contro L’Aquila, con l’obiettivo di rimanere agganciati alla parte alta della classifica.

Sora-Notaresco: Un punto in classifica tra entrambe le squadre. Ciociari ancora fermi a zero punti e che provengono dalla sconfitta esterna maturata contro il Vastogirardi; abruzzesi che dopo il k.o. per 6-1 contro il Roma City, hanno pareggiato, con un punteggio altrettanto spettacolare (4-4) nella gara interna con la Vigor Senigallia.