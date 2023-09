Il presidente della Giunta regionale del Molise, Francesco Roberti, insieme al Prefetto di Campobasso, Michela Lattarulo, ha incontrato oggi il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, per la questione migranti. “Un incontro cordiale e interlocutorio – si legge in una nota di Palazzo Vitale – che ha spaziato su diversi argomenti inerenti sia la questione migranti e la situazione sicurezza in Molise”. Roberti ha invitato Piantedosi per una visita istituzionale in Molise. “Sulla questione migranti – prosegue il documento – oltre alla eventualità di prevedere misure per l’accoglienza e sull’eventuale costituzione di un Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr), è stato rimarcato quanto previsto dalla normativa in vigore, ovvero che, eventualmente necessario, ‘la dislocazione dei centri di nuova istituzione deve avvenire, sentito il presidente della Regione interessata, privilegiando i siti e le aree esterne ai centri urbani che risultino più facilmente raggiungibili e nei quali siano presenti strutture di proprietà pubblica che possano essere, anche mediante interventi di adeguamento o ristrutturazione, resi idonei allo scopo, tenendo conto della necessità di realizzare strutture di capienza limitata idonee a garantire condizioni di trattenimento che assicurino l’assoluto rispetto della dignità della persona’. Tuttavia, il Ministero, al momento – termina la nota – sta seguendo l’evoluzione degli sbarchi, monitorando la situazione. Qualora sarà necessario la costituzione di nuovi Cpr, coinvolgerà sicuramente i presidenti di Regione”.