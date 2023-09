Molisane verso la terza giornata di campionato, tutte impegnate lontano dai confini regionali. Una condizione particolare che si modificherà alla quinta giornata, precisamente domenica 8 ottobre, quando il Vastogirardi affronterà al Di Tella la Sambenedettese, mentre le altre saranno ospiti lontano dal Molise. Seconda trasferta consecutiva per il Campobasso, ospite dell’Atletico Ascoli. Gara insidiosa per i rossoblù, gli ascolani, reduci dalla sconfitta di misura contro il Termoli, nella prima giornata sono riusciti ad imporre lo stop al Chieti, gara chiusa sullo 0 a 0. Una squadra pragmatica, quella guidata da mister Sergio Pirozzi, che subisce e realizza poco, ancora nessuna rete all’attivo per i bianconeri. In casa Campobasso, da valutare Ricamato e Pontillo, i due giocatori dovrebbero essere a disposizione per la trasferta in terra marchigiana. Probabile che mister Mosconi decida di confermare l’11 visto in campo a Piedimonte Matese, con la difesa composta da tutti senior Gonzalez, Nonni e Bonacchi, e l’utilizzo di tre under a centrocampo. Confermatissimo il tandem offensivo Di Nardo – Corvino, con Ripa pronto ad offrire il suo contributo a gara in corso.

Vastogirardi ospite del Fossombrone, un’altra gara contro una diretta concorrente per la salvezza per il team guidato da mister Bifini. Battere il ferro quando è caldo, tradotto, il Vastogirardi deve sfruttare al massimo questo momento positivo. La mente è libera dopo aver ottenuto quattro punti nelle prime due gare, l’obiettivo è quello di tornare da Fossombrone con un risultato positivo. Ricordiamo che successivamente il Vastogirardi avrà due gare consecutive al Di Tella, contro Avezzano e Sambenettese.

Match insidioso per il Termoli, ospite del Tivoli. I laziali hanno messo in mostra una doppia veste in queste prime due giornate, forti e concentrati in casa, distratti in trasferta come visto domenica scorsa a San Benedetto del Tronto. Test probante per il Termoli, un’occasione per saggiare la reale forza della squadra giallorossa. Sulla squadra dovrebbe rientrare dal primo minuto Vittorio Esposito, subentrato durante la sfida contro l’Ascoli per un problema fisico.

Dopo L’Aquila e Campobasso, prosegue il ciclo terribile dell’Fc Matese ospite del Senigallia. I biancoverdi sono ancora in fase di rodaggio, certo c’è bisogno di cancellare lo zero dalla classifica, in attesa di una crescita del collettivo. La società matesina, inoltre, è alla ricerca di un attaccante per completare il reparto alle dipendenze di Urbano. Sondaggio per la punta El Ouazni svincolato dopo l’ultima stagione vissuta con la maglia del Termoli.