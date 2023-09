Ieri pomeriggio si è chiusa la fase a gironi della Coppa Italia regionale. Manca all’appello la sfida nel girone A tra Altilia Samnium e Morcone, gara però completamente ininfluente ai fini del raggruppamento considerato che entrambe la formazioni sono ferme al palo a quota 0 punti. Lo stesso girone ha visto il passaggio del turno per Isernia San Leucio e Virtus Gioiese che ieri hanno dato vita ad un pirotecnico 3 a 3. Nel girone B il Sesto Campano ha chiuso a punteggio pieno grazie alla vittoria maturata al Civitelle di Agnone con il punteggio di 5 a 2. Valanga di gol nella sfida, giocata alle 19,00, tra Roccaravindola e Vairano con i campani che si sono imposti per 5 a 4 staccando così il pass per la fase ad eliminazione diretta. Partita di rilievo quella andata in scena tra San Pietro in Valle e Venafro valevole per il primo posto nel raggruppamento C. Gli uomini di mister Palazzo hanno vendicato la sconfitta in campionato e si sono imposti per 3 a 2. Entrambe le squadre si sono qualificate agli ottavi. Il Forulum ha battuto il Real Prata per due a uno chiudendo la classifica a pari punti con il Venafro. Big match anche nel girone D dove si sono riaffrontate dopo la sfida di campionato Aurora Casertano e Castel di Sangro. Risultato finale 1 a 1 con entrambe la compagini qualificate. Gare superflua ai fini del passaggio turno quella tra Aesernia e Spinete terminata 1 a 1.

Anche nel girone E pronostici rispettati con le squadre di eccellenza Bojano e Difesa Grande Termoli che accedono alla fase ad eliminazione diretta. Ieri si sono affrontate per il primo posto nel girone, i matesini si sono imposti per 2 a 1. A chiudere il quadro del raggruppamento Torremaggiore – Baranello terminata 3 a 0. Nel girone F, il Ripalimosani ha centrato la terza vittoria in altrettante partite grazie al 4 a 0 inflitto alla Cliternina. Gli adriatici, comunque, hanno passato il turno. Il Trivento ha ceduto le armi in casa al Busso Chaminade per 2 a 1. Prima sconfitta tra coppa e campionato per la Turris sul campo del Guglionesi. Decisiva la rete messa a segno da Sivilla per l’1 a 0 finale. Poco male per i santacrocesi che accedono da secondi agli ottavi. Chiude il quadro Juvenes-Montenero con i campobassani superati per uno a zero tra le mura amiche. Le sorprese più grandi le ha regalate il girone H dove a passare il turno sono state le due formazioni di promozione vale a dire Riccia e Kalena. Ieri si sono affrontate per il primato con la formazione di Casacalenda che si è imposta per 2 a 1. Eliminate il Campomarino ed il Fortore, squadre di categoria superiore, per la cronaca la sfida è terminata con il punteggio di 4 a 0 per gli adriatici.

In conclusione ricordiamo le squadre che hanno chiuso al primo posto: Bojano, Ripalimosani, Sesto Campano, Guglionesi, Isernia, Aurora Casertano, San pietro in valle e Kalena. Accedono da seconde classificate: Gioiese, Cliternina, Difesa Grande Termoli, Turris, Vairano, Castel di Sangro, Venafro e Riccia. Ancora de definire gli accoppiamenti degli ottavi di finale.