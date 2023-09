Notizie dall’infermeria di Selvapiana: Ricamato ha svolto lavoro differenziato ma lo staff è ottimista per un recupero in vista dell’Atletico Ascoli; fisioterapia e allenamenti in gruppo per il fuori quota Pontillo. Lavoro a parte per Vincenzo Corvino che proprio dopo il suo secondo gol a Piedimonte Matese si è infortunato. Lo stop dell’attaccante, riferiscono fonti rossoblu, è solo in via precauzionale. Il Campobasso targato Mosconi proverà a battere anche l’Ascoli in casa sua, all’impianto sportivo del “Don Mauro Bartolini” della città marchigiana. I ragazzi di Pirozzi sono usciti sconfitti da Termoli, ma hanno destato una discreta impressione in fatto di palle gol costruite. Lampante il dato offensivo carente: i neo promossi dell’Atletico ancora non segnano un gol. Da parte rossoblu, i numeri quadrano decisamente meglio: in campionato sei gol fatti e uno subito; se si amplia l’angolo visuale con la Coppa Italia ecco che le reti all’attivo diventano undici. Soddisfatta la proprietà americana che segue con scrupolo e a distanza i lavori sia a livello burocratico che sportivo. Matt Rizzetta si dice entusiasta dell’inizio di stagione e promette di essere presente a Campobasso – L’Aquila del primo ottobre a Selvapiana.

Il giudice sportivo non ha omologato il risultato di Fossombrone – Fano finito 2-0 per gli ospiti nelle cui fila avrebbe giocato un calciatore squalificato. Il giudice specifica di riservarsi delle decisioni in merito. L’esito del campo potrebbe essere capovolto in favore del Fossombrone.

Va registrato l’inizio di campionato particolarmente positivo delle molisane di serie D con il Termoli vittorioso in casa contro l’Atletico Ascoli ed il Vastogirardi che ha capitalizzato al massimo l’unico gol fatto, quello di Iacovetta al 92’ che per ora pesa ben quattro punti in classifica. Rimane al palo l’Fc Matese che deve registrare uno zero in graduatoria e nella casella dei gol fatti. Il ko contro il Campobasso ha evidenziato una squadra capace di reggere l’urto per un tempo, poi in difficoltà nei secondi quarantacinque minuti. Si è messo subito in moto il ds Giorgio Marinucci Palermo che dovrà attingere a mercato chiuso nel reparto degli svincolati. Pare sia stato contattato l’ex attaccante del Termoli El Ouazni che dovrà fornire una risposta a ore alla società casertana. In un campionato così livellato, ma forse è il caso di dire sempre, è auspicabile una classe arbitrale attenta ad evitare errori e ad incidere sul risultato finale delle gare. In questo senso, il gol di braccio di Forgione del Chieti nella gara contro L’Aquila ha rappresentato un primo passo falso del fischietto di turno. La tendenza è subito da invertire!