Campobasso ospiterà il prossimo fine settimana il raduno degli Alpini del centrosud Italia (Quarto raggruppamento). L’evento è stato presentato questa mattina con una conferenza stampa nella sede dell’Associazione Nazionale Alpini Sezione Molise e porterà nel capoluogo da 22 al 24 settembre tantissime persone, provenienti da ogni parte del Paese. Dopo il simbolico passaggio di consegne tra Assisi, città dove si è svolto l’evento 2022 e il capoluogo molisano, quest’anno a ricevere il testimone sarà il sindaco di Loreto, città che ospiterà l’evento nel 2024. “Questo appuntamento – ha detto il sindaco Paola Felice intervenendo alla presentazione – rappresenta un momento straordinario sia per l’associazione, ma anche per la nostra comunità e per tutto il territorio molisano. La storia di sacrificio, dedizione e patriottismo del corpo degli Alpini è un esempio vivente per tutti noi. Siamo certi che questo raduno sarà un’esperienza indimenticabile per tutta la città”. Il programa si aprireà con l’accoglienza venerdì pomeriggio, la visita al centro storico e al Museo dei Misteri e l’esibizione degli zampognari del Matese in piazza Municipio. Sabato in mattinata ci saanno, tra gli altri appuntamenti, la sfilata nel centro cittadino e poi la messa celebrata dal vescovo di Campobasso, monsignor Giancarlo Bregantini. Nel pomeriggio prevista l’esibizione dei cori all’auditorium del palazzo ex Gil e in serata le tre Fanfare (Taurianese, Accumoli e Abruzzo) in piazza Municipio e l’esibizione del gruppo folklorisitico degli Zig-Zaghini. Domenica mattina infine l’evento di chiusura con la sfilata lungo le cite del centro cittadino e l’ammainabandiera.