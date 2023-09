Nel primo semestre 2023 il Molise, con un +16,2%, risulta tra le regioni più dinamiche all’export. A fare meglio solo Campania (+25,5%), Calabria (+20,6%) e Marche (+18,2%). Lo rileva l’Istat. Nello stesso periodo del 2022 in Molise il valore delle esportazioni è stato pari a 509 milioni di euro, 591 mln quello registrato da gennaio a giugno 2023. Nel periodo gennaio-giugno 2023 – fa sapere l’Istituto di statistica – la crescita su base annua dell’export in valore (+4,2%) mostra notevoli differenziazioni territoriali: l’aumento delle esportazioni è marcato per il Sud (+14,0%), di poco superiore alla media nazionale per il Nord-ovest (+6,6%) e per il Centro (+5,3%), più contenuto per il Nord-est (+1,7%), mentre per le Isole si rileva una decisa contrazione (-19,6%).