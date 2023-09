Tragico incidente stradale poco prima delle 13 sulla Statale 17. Nel territorio di Castelpetroso si sono scontrate un’auto e una moto. Il motociclista è deceduto, si tratta di un giovane 26enne di Campobasso che era in sella ad una Honda. Inutili i soccorsi prestati dal 118. I sanitari arrivati sul posto hanno praticato un massaggio cardiaco ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri la Polizia e i Vigili del fuoco. In corso gli accertamenti per stabilire la dinamica dell’incidente. A quanto pare il giovane era uscito insieme ad altri motociclisti per un giro domenicale quando si è scontrato con una Jeep che stava svoltando su una strada secondaria. Il traffico sulla strada ha subito pesanti rallentamenti per consentire le operazioni si soccorso e poi i rilievi delle forze dell’ordine e la rimozione dei mezzi coinvolti.