Il fondatore di Libera don Luigi Ciotti a Trivento per organizzare in Molise “Libera, Associazioni, Nomi, Numeri contro le mafie”. L’evento dell’arrivo presso la sede Caritas di Trivento del fondatore di Libera, ci viene anticipato dal direttore della Caritas Trignina, don Alberto Conti, “il 16 ottobre p.v. alle ore 16,00, ci ritroveremo nella sede della Caritas diocesana di Trivento, per organizzare nella regione Molise “Libera, Associazioni, Nomi, Numeri contro le mafie”. Sono invitati all’incontro tutti coloro che vogliono impegnarsi e contribuire alla “promozione della cultura della legalità, della pace tra i poveri, della non violenza e della difesa non armata” (art 3). Al suddetto incontro parteciperanno don Luigi Ciotti, Fondatore di Libera, e Simona Perilli, membro Ufficio Presidenza di Libera”. Per raggiungere la sede della Caritas di Trivento: Chiesa san Casto – c.da Vivara, 185 c/o– Trivento – tel. 0874.973230 – 339.2776551 – caritastrivento@gmail.com – www.caritastrivento.it Da Isernia e Termoli: prendere la Statale 650 Fondo Valle “Trignina” e uscire a Trivento. Proseguire per la Zona Industriale (subito dopo il ristorante “Meo”), seguire le indicazioni “Caritas diocesana Trivento”. Da Campobasso: dopo Trivento scendere per prendere la “Trignina” fino al bivio della Zona industriale e seguire le indicazioni.