Giornata di lutto cittadino oggi, domenica 17 settembre, a Pietracatella per la prematura scomparsa di Carmine Pasquale, ex assessore e consigliere comunale stroncato da una malattia. Il sindaco Antonio Tommaso ha disposto la sospensione di ogni manifestazione pubblica eventualmente in programma nell’arco della vigenza del lutto cittadino e l’esposizione delle bandiere a mezz’asta su tutti gli edifici pubblici. Ha inoltre invitato la popolazione alla sospensione delle attività lavorative e commerciali in concomitanza dello svolgimento della cerimonia funebre, indicativamente dalle 9:30 alle 12:30 oppure, in caso di impossibilità, ad esporre in forma libera ogni segno di adesione al lutto cittadino.