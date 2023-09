Share on Twitter

Di Stefano Capuano

Prima trasferta del campionato e prima di due trasferte consecutive per il Campobasso, impegnato quest’oggi in quel di Piedimonte Matese.

FORMAZIONI UFFICIALI

Matese: Palombo; Setola, Guarino, Gagliardini, Gomis, Bracaglia, Ricciardi, Lesi, Iacovoni, Napoletano, Orlando

(A disp. Verzamanis, Siena, Santoni, Langellotti, Russo, Passewe, Adamo, D’Andrea, Minasi).

Campobasso: Esposito, Bonacchi, Nonni, Gonzalez, Mengani, Tordella, Maldonado, Abonckelet, Corvino, Di Nardo, Lombari (A disp. Di Donato, Cagnini, Vitale, Ripa, Ercolano, Delgado, Rasi, Tarcinale, Abreu).

Arbitro: DI MARIO di Ciampino

Assistenti: SERRA e TASCIOTTI

Mosconi, come previsto, stante anche l’assenza di Pontillo, si affida alla difesa ‘senior’ con Bonacchi, Nonni, Gonzalez. Non recupera Ricamato dal fastidio muscolare, al suo posto Abonckelet. In avanti, Corvino, Di Nardo e Lombari.

Per il Matese Urbano schiera dal 1′ Napoletano e Orlando in attacco. Portiere ‘senior’, i fuoriquota sono Setola, Lesi, Bracaglia e Iacovoni.

AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

1- Inizia la partita

6- primo squillo del Campobasso, Corvino converge dal limite, prova la conclusione che termina alta

8- angolo di Corvino, svetta Di Nardo, palla di poco alta sulla traversa

12- ammonito Maldonado (Campobasso)

24- occasione Matese, Napoletano dal limite, Esposito in tuffo devia in angolo