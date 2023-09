Share on Twitter

A Campobasso i carabinieri hanno proceduto allo sgombero di un appartamento di via Basilicata, occupato abusivamente da un cittadino nigeriano con posizione di soggiorno irregolare e gravato da decreto di espulsione. I militari erano stati contattati dal proprietario dell’immobile, fino a quel momento disabitato, che ha segnalato come l’uomo si era impossessato della casa forzando il cancello e la porta d’ingresso. Il giovane nigeriano è stato denunciato per violazione di domicilio, danneggiamento e inottemperanza al decreto di espulsione.