Una lunga striscia rossa sul calendario, è il segno del sangue quotidiano che le cronache registrano sul fronte tragico del femminicidio e della violenza di genere. Una media impressionante che viaggia sulle otto vittime al mese e che appare inarrestabile. Per arginare il fenomeno e mettere in campo tutti i deterrenti necessari a stroncare una forma di violenza che non è occasionale ma strutturale e radicata nella società, il Parlamento italiano ha costituito cuna Commissione Bicamerale di inchiesta. Capogruppo di Fratelli d’Italia in seno all’organismo, è la parlamentare molisana Elisabetta Lancellotta. Un incarico di peso e responsabilità come sottolinea l’interessata. Bisogna agire affinché tutto questo finisca al più presto, dice Elisabetta Lancellotta.

E’ un doppio fronte quello sul quale intervenire: quello della repressione ma, soprattutto, quello della prevenzione. Un ruolo importante in questo senso è quello della famiglia, della scuola, dello sport.

Dopo aver costituito gli organi direttivi, la Commissione entrerà nel vivo dei lavori la prossima settimana con la prima riunione.