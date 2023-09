Dopo l’accorpamento con la Sede dell’Aquila e il decentramento delle funzioni direttive in Abruzzo, sono già state messe in discussione la presenza e l’efficacia dell’ANAS nel Molise. Lo afferma la consigliera regionale del Pd Micaela Fanelli ricordando che è già stato siglato un accordo che prevede la chiusura della Sala Operativa Anas di Campobasso. L’esponente dell’opposizione ha scritto all’assessore Marone (e per conoscenza al Presidente della Giunta Roberti e al Presidente del Consiglio regionale Pallante) per sollecitarlo sulla vicenda. “Terminate le elezioni – afferma la Fanelli -, vanno concretizzate le promesse della campagna elettorale, quanto meno sul mantenimento dei presidi già esistenti, con l’intero centrodestra, regionale e nazionale, che ora deve dimostrare di saper governare, risolvendo, invece di aggravare, i problemi. Serve impegno e celerità – conclude – per mantenere la Sala Operativa Anas a Campobasso”.