di Stefano Capuano

Rispetto alla prima giornata di campionato, qualche dubbio in più per Mosconi che dovrà rinunciare al difensore ’04 Pontillo, alle prese con una distorsione alla caviglia rimediata domenica scorsa. In compenso, torna dalla squalifica Nonni, il quale, con Bonacchi e Gonzalez potrebbe comporre il trio difensivo (in tal caso, Bonacchi potrebbe spostarsi come braccetto di destra con l’argentino a sinistra). A quel punto, la scelta del fuoriquota (2004) ricadrebbe ancora una volta su Lombari, con Ripa che partirebbe dalla panchina. A centrocampo in dubbio Ricamato per un fastidio muscolare. Nel caso, pronto Abonckelet. Quindi, il Campobasso dovrebbe schierare: Esposito tra i pali; Bonacchi, Nonni, Gonzalez in difesa; a centrocampo Mengani, Tordella, Maldonado, Ricamato (ex di turno) o Abonckelet, Corvino nella posizione di esterno sinistro ed a supporto della coppia Lombari – Di Nardo.

Per il Matese, rispetto alla gara di L’Aquila, l’attaccante Daniele Napoletano potrebbe scendere in campo dal primo minuto. Portiere senior tra i pali (Palombo), difesa a tre con Setola, Guarino e Gagliardini. A centrocampo Ricciardi (in rossoblu per quindici giorni soltanto, durante la preparazione estiva).

Arbitrerà il signor Serra di Tivoli.