Piotar Boa è un creator digitale di Isernia che con la sua azienda lavora per Meta, la grande piattaforma di Mark Zuckenberg, e sviluppa filtri e applicazioni per i social. Luca Mastrogiovanni, classe ‘92, dopo gli studi in sceneggiatura e i premi internazionali Matador inizia a collaborare con Carlo Verdone per la fiction “Vita da Carlo”. Ma ci sono anche le testimonianze di attori, registi, musicisti: tutti orgogliosamente molisani, un tratto distintivo che hanno rivendicato con forza allo SmallTalk Party, ieri pomeriggio a Roma, al Centro Sperimentale di Cinematografia di Cinecittà. Un evento, organizzato dall’associazione Calliope di Campobasso, a cui hanno partecipato anche i sindaci dei borghi delle province di Isernia e Campobasso che hanno partecipato al format SmallTalk, un format tv nato nel 2019, patrocinato dalla Regione Molise, per far conoscere le bellezze del territorio, ma anche le sue eccellenze nelle varie arti.

Primi cittadini che con tanto di fasce tricolori sono saliti in bus alla volta della Capitale. Per ribadire che il Molise non solo esiste, ma riesce ad esportare talenti che si sono affermati in tutti i settori delle produzioni culturali in Italia ed anche all’estero.

“Questo format è stato ideato per uscire dall’ovvio – afferma Charles Papa, presidente dell’associazione Calliope ed ideatore di SmallTalk -. È chiaro che il Molise esiste, eccome. Esporta eccellenze in tutto il mondo, apprezzatissime in tutti i settori. Il nostro obiettivo è quello di raccontarlo al di fuori della retorica, attraverso la bellezza dei suoi borghi e i suoi protagonisti”.

Musica, canti, balli ed una proiezione con il meglio delle puntate realizzate nei borghi molisani hanno animato la festa organizzata nel Centro Sperimentale di Cinecittà. Un omaggio a conclusione della giornata è stato dedicato al sociologo molisano recentemente scomparso Domenico De Masi, pietra miliare per tutti i cittadini del Molise.