È stata revocata l’ordinanza di evacuazione dagli edifici nelle vicinanze della Esplodenti Sabino, disposta dopo l’esplosione dell’azienda di Casalbordino, in cui sono morti 3 dipendenti: Giulio Romano, 56anni originario di Casalbordino, Fernando Di Nella 50 anni di Lanciano e Gianluca De Santis, 40enne di Palata, in provincia di Campobasso. Il provvedimento, emesso dal sindaco Filippo Marinucci, è stato revocato e i residenti dell’area, ospitati in albergo e da parenti, sono rientrati a casa. Tra loro non ci sono minori. L’area è stata messa in sicurezza e procedono le bonifiche degli artificieri dell’Esercito italiano. La procura della Repubblica di Vasto ha disposto il sequestro dello stabilimento. A coordinare le indagini è il sostituto procuratore Silvia Di Nunzio che lunedì affiderà l’incarico per l’autopsia sui corpi al dottor Pietro Falco; saranno presenti anche esperti dei Ris per i rilievi sulle polveri esplose. L’anatomopatologo si è già occupato dell’incidente del 21 dicembre 2020 nella stessa fabbrica.