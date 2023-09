La Procura di Vasto ha iscritto otto soggetti sul registro degli indagati per la tragedia della deflagrazione alla Esplodenti Sabino che ha ucciso tre operai a Casalbordino. Si tratta di Gianluca Salvatore, Sabino Salvatore, Massimo Salvatore, Marco Salvatore, Carlo Piscopo, Giustiniano Tiberio, Barbara Palestini e la Esplodenti Sabino come società. I Salvatore e Piscopo sono già sotto processo a Vasto per l’esplosione del dicembre 2020 che causò la morte di altri tre operai. I reati ipotizzati sono omicidio colposo aggravato e disastro doloso. E’ stata intanto disposta l’autopsia per le vittime dell’esplosione, Gianluca De Santis, Giulio Romano e Ferdinando Di Nella, che si terrà lunedì 18 settembre prossimo, alle ore 9.30. Per l’esame autoptico sono stati convocati i medici legali Pietro Falco e Rossella Ferrante.