di Stefano Capuano

In programma, domenica 17 settembre, la seconda giornata del campionato di serie D. Nel frattempo, alle ore 19:00 di oggi chiude la prima finestra di calciomercato per la categoria, aperta lo scorso 1 luglio. La riapertura per la sessione invernale è prevista per il 1 dicembre 2023 con durata fino al 22 dicembre 2023 ore 19:00. In questo lasso di tempo sarà comunque possibile tesserare giocatori svincolati. Altra parentesi: nella giornata di ieri è stato stilato il calendario dei 32mi di finale della Coppa Italia di Serie D; nella gara unica prevista per il 18 ottobre 2023 (ore 15:00) il Campobasso sarà impegnato sul campo del S. Nicolò Notaresco.

Ritornando al campionato, nel dettaglio le sfide della seconda giornata:

Matese-Campobasso: Rossoblu impegnati nella prima di due trasferte consecutive e con l’obiettivo di portare a casa i 3 punti. Tifoseria campobassana in fermento, sold out il settore ospiti. Per Mosconi c’è da valutare il recupero in difesa dell’under Pontillo. I biancoverdi di mister Urbano e del già ex rossoblu Ricciardi sono chiamati a riscattare la sconfitta di L’Aquila, provando a sfruttare il fattore casa, su cui sono state costruite ottime stagioni in serie D. Intanto, la società sonda eventuali rinforzi in chiusura di calciomercato.

Termoli-Atletico Ascoli: In una gara che si disputerà a porte chiuse, i giallorossi, dopo la sconfitta di Senigallia, vogliono iniziare a muovere la propria classifica. Di fronte, un avversario temibile che all’esordio ha fermato sul pari il Chieti, fallendo anche un calcio di rigore.

Vastogirardi- Sora: Dopo il buon pari di Fano, gli altomolisani vogliono dare continuità ai risultati contro i neopromossi laziali che provengono dalla sconfitta interna contro la Sambenedettese.

Chieti-L’Aquila: Atteso derby abruzzese e primo big match della stagione. Nel turno precedente, neroverdi fermati dall’Atletico Ascoli, rossoblu subito vincenti contro il Matese. Gara che può offrire indicazioni importanti per questa primissima parte di stagione.

Sambenedettese- Tivoli: Dopo l’esordio vincente contro il Sora, un’altra laziale per i marchigiani, che vogliono confermarsi tra le favorite del girone. Proprio ieri, la società del presidente Massi ha chiuso per l’attaccante Antonio Martiniello (ex Campobasso, tra le altre), lo scorso anno all’Afragolese. Entusiasmo alle stelle (oltre 3000 abbonati). Dall’altra parte, il Tivoli si presenta come avversario ostico, forte dei 3 punti e delle 3 reti ai danni dello United Riccione.

Forsempronese- Fano: L’altro derby – ma marchigiano – di giornata. Entrambe le squadre provengono da pareggi nella prima giornata.

Notaresco- Vigor Senigallia: Stati d’animo opposti: gli abruzzesi chiamati a riscattare il pesante 6-1 subito sul campo del Roma City, Vigor Senigallia reduce dalla vittoria interna contro il Termoli e con propositi di confermare il campionato di alta classifica dello scorso anno.

Real Monterotondo-Avezzano: I laziali, nonostante la sconfitta all’esordio in casa del Campobasso, hanno dimostrato di essere una buona squadra. I marsicani, che alla prima in casa sono stati raggiunti sul pari dalla Forsempronese, restano una compagine solida e di categoria.

United Riccione- Roma City: Anche nella sfida in terra romagnola si affrontano due squadre provenienti da risultati all’esordio completamente diversi. Padroni di casa, indicati come compagine con ambizioni di alta classifica, vogliosi di ottenere i primi 3 punti stagionali contro un Roma City che ha sorpreso per la nettissima vittoria contro il Notaresco e che vuole confermarsi.