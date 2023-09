Domani pomeriggio, amichevole per il Cus Molise, alle 15.00, al Palaunimol, contro la Junior Domitia, formazione di serie B. Fissata anche un’altra uscita, precisamente mercoledì 20 settembre, a Genzano, triangolare di assoluto livello, contro la squadra locale dell’ex Mattheus Barrichello impegnata nel torneo di A1, e gli Hornets Roma prossimi protagonisti del campionato di A2. I cussini tornano dunque in campo dopo l’amichevole del Palaunimol, giocata sabato scorso, contro il Manfredonia. Il collettivo è cambiato in buona parte, almeno per quanto riguarda gli stranieri, con l’uscita di Barrichello e Debetio, su tutti, e l’ingaggio di Quilez, Turek e Bocca. Mister Sanginario è al lavoro con lo staff tecnico per creare il giusto affiatamento in vista del campionato. La nuova sfida chiamata A2 elitè è stimolante per tutto l’ambiente, che è altrettanto consapevole delle difficoltà che si affronteranno nell’arco del torneo. L’obiettivo è sempre quello della salvezza, come primo step da acquisire per restare nel gotha del futsal nazionale.

Prosegue la preparazione dello Sporting Campobasso. La squadra guidata da coach Andrea Pietrunti è scesa in campo in due occasioni, nei test amichevoli contro Canosa e Chaminade. Due uscite che hanno fornito indicazioni interessanti al tecnico, risultato a parte, contro il Canosa (team di A2 élite) si sono viste buone giocate nonostante i pochi giorni di allenamento. Bene i senior ma anche i nuovi arrivi stanno dimostrando di poter offrire un contributo importante alla causa. Bisogna alzare l’asticella per ben figurare nel torneo di serie B, un campionato che ha subito un abbassamento del livello medio rispetto a qualche anno fa ma che è al contempo lontanissimo dal livello della C1 molisana affrontata dallo Sporting nelle ultime due stagioni. La marcia di avvicinamento alla prima stagione in una competizione nazionale prosegue, domani altra amichevole questa volta nel triangolare in programma al Varazi di Bojano, con la squadra locale ed il Cus Foggia società partecipante al torneo di C1 pugliese. Un altro appuntamento per testare la condizione atletica e valutare la crescita del collettivo.