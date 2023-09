Continua il precampionato del Circolo La Nebbia Cus Molise che domani pomeriggio sarà impegnato al Palaunimol contro la Junior Domitia, formazione impegnata nel girone F di serie B. Appuntamento alle ore 15 per una nuova amichevole che permetterà al gruppo rossoblù di verificare la condizione generale oltre che mettere benzina nelle gambe in vista dell’inizio del campionato. La sfida con il Manfredonia di sabato scorso, ha evidenziato la grande voglia del gruppo che deve trovare la giusta amalgama. Capitan Di Stefano e compagni in settimana hanno lavorato alacremente cercando di mettere a punto ulteriormente i meccanismi, aspetto fondamentale per potersi presentare nel migliore dei modi agli impegni ufficiali. “La gara contro il Manfredonia ha evidenziato che bisogna lavorare per cercare di dare compattezza al gruppo, si vede che la squadra è un mix tra elementi che c’erano già lo scorso anno e giocatori nuovi – argomenta mister Sanginario – i nuovi sono soprattutto gli stranieri che hanno un ampio minutaggio e devono trovare una giusta sintonia con il resto del gruppo”. L’obiettivo è quello di farsi trovare pronti agli appuntamenti che contano di più, quelli del campionato. “Personalmente – sottolinea il tecnico – io credo che le amichevoli danno delle indicazioni e bisogna saperle cogliere. Abbiamo perso commettendo degli errori quindi in settimana siamo andati a lavorare per correggerli”.

Mercoledì a Genzano – Mercoledì pomeriggio, poi, ci sarà un nuovo allenamento congiunto per i rossoblù, al Palacesaroni in occasione del triangolare con Ecocity e Hornets Roma. Una sfida dal sapore speciale contro l’ex Barichello e il molisano Caruso, una sfida al cospetto di tanti campioni utile confronto in prospettiva. Un triangolare di spessore che fornirà alle squadre partecipanti spunti sicuramente interessanti in ottica campionato.