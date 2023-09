L’appuntamento costante del precampionato per il team rossoblù. L’entusiasmo figlio della serata da Intersport con i tifosi pronti ad applaudire le proprie beniamine in un momento in cui, oltre ad una passerella dell’intero gruppo, c’è stato spazio anche per un contest di tiri a canestro da parte di appassionati e visitatori presenti nella catena sportiva. La Molisana Magnolia si proietta sulla sesta edizione del quadrangolare ‘Campobasso per lo sport’, kermesse curata dal team della Cestistica che animerà il parquet dell’Arena, dove è previsto l’ingresso gratuito ai match, nel terzo weekend di settembre. Oltre ai #fioridacciaio sul parquet ci sarà spazio per il Battipaglia di A1 degli ex Valentina Bonasia e Franco Ghilardi e per i team di A2 dell’Aran Cucine Panthers Roseto e del Basket Roma, quintetto matricola del secondo torneo nazionale.

AVVERSARIE SOTTO I RIFLETTORI Oltre ai due ex, il Battipaglia affidato al coach greco Maslarinos ha nell’ala brasiliana Monteiro e nella pivot statunitense Jhonson i riferimenti di un gruppo con tanti giovani prospetti. Sul fronte dei team di A2, le Panthers Roseto sono annunciate come una delle big della cadetteria con stella principale la tiratrice Liliana Miccio. Il Basket Roma, invece, proseguirà nel percorso di crescita di un gruppo che ha vinto il tricolore under 17 femminile nell’impianto di contrada Selvapiana nel 2022 e poi, nel 2023, oltre al salto dalla B all’A2 (con tanto di semifinale playoff contro il team cadetto dei #fioridacciaio) ha conquistato anche lo scudetto under 19 a San Martino di Lupari, mettendo in mostra le varie Cedolini, Lucantoni ed Aghillare tra le altre.

SETTIMANA PIENA Dalla loro, le magnolie sono reduci da una settimana intensa di lavoro per arrivare al meglio alla due giorni del torneo che vedrà sabato le semifinali – alle ore 18 Battipaglia-Panthers Roseto e alle 20.30 Magnolia-Roma – e domenica le due finali (alle 15.30 il match per il bronzo, alle 18 quello per l’oro). «Il gruppo sta bene – conferma alla vigilia il coach Mimmo Sabatelli – con qualche acciacco che ci può stare nel novero del percorso complessivo». Eccezion fatta per Quiñonez ancora ai box, qualche minuto potrebbe esserci per Emma Giacchetti. Šrot e Morrison sono alle prese con altrettanti fastidi, ma entrambe potrebbero trovare spazio sul parquet nella due giorni. «L’obettivo – prosegue il trainer – è riuscire a mettere qualche altro mattoncino nell’insieme della costruzione complessiva, soprattutto cercando di creare una mentalità molto concreta. Nello specifico, l’obiettivo sarà quello di limare gli errori commessi nella gara di Faenza, cercando di migliorare l’aspetto degli uno contro uno in attacco e puntando ad avere maggiore fluidità nei particolari e, soprattutto, proseguendo nel lavoro di crescita a livello difensivo». Poi, dando uno sguardo alle avversarie, il coach delle magnolie è molto chiaro: «Battipaglia è formazione con tanto temperamento, Roma ha un gruppo di giovani di rilievo e sta crescendo vertiginosamente e Roseto ha obiettivo di spessore per il torneo che verrà. Di fatto, per noi, sarà un’occasione per rodarci al meglio, testare con concretezza il lavoro fatto e distribuire minuti a tutte le nostre rotazioni per cercare di tenere sempre alta la qualità».

VISUALE ALLARGATA La due giorni del quadrangolare ‘Campobasso per lo sport’, tra l’altro, godrà dell’esposizione streaming sul canale YouTube di Magnolia, che trasmetterà in diretta sia le due semifinali del sabato che la finalina e la finalissima della domenica, occasione di assegnazione del trofeo.