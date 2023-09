Prima campanella, oggi in Molise per oltre 34 mila studenti. Un anno scolastico che si apre all’insegna dei rincari, tra i quali il caro libri che inciderà sui bilanci delle famiglie per oltre il 3% in più rispetto allo scorso anno.

In un clima quasi autunnale, questa mattina le scuole hanno riaperto i battenti. A Campobasso alcuni istituti superiori hanno deciso di scaglionare gli ingressi, partendo oggi dalle prime classi e domani con tutte le altre.

Tutti in classe, subito dopo le 8, anche gli studenti delle scuole medie. e Poi ci sono i bimbi delle elementari che affollano il piazzale antistante la scuola. Giusto il tempo di salutare mamma e papà e poi, in classe. Ma non tutto sembra filare liscio. Sono già arrivate le prime lamentele dei genitori degli alunni della scuola dell’infanzia Cep nord, trasferiti nei locali di un edificio di via Piave. Le famiglie criticano la sistemazione in locali che, hanno detto, sembrano dei garage, con poca luce e spazi inadeguati. L’amministrazione comunale, per questo anno scolastico ha deciso si trasferire gli alunni di diverse scuole materne per consentire la realizzazione dei nuovi plessi scolastici. “Tutte le sistemazioni individuate rispondono ai requisiti di sicurezza previsti per legge”, hanno fatto sapere da palazzo San Giorgio.