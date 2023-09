Domenica in programma la seconda giornata di campionato. Al Ferrante, il primo derby stagionale tra Fc Matese e Campobasso. I padroni di casa, dopo la sconfitta maturata contro L’Aquila, cercano i primi punti stagionali . Il team biancoverde è alla quarta stagione consecutiva in serie D, dall’impegno del presidente Luigi Rega, ad uno staff che nel corso degli anni ha saputo coniugare un’ottima qualità sportiva con un occhio attento al budget. Una bella realtà, anche a livello di settore giovanile, mentre con la prima squadra, diretta da Corrado Urbano, l’obiettivo di ottenere una salvezza senza patemi. La rosa, messa a punto dal ds Marinucci Palermo, è stata costruita con leggero ritardo rispetto alle altre società, un mix di giovani e giocatori esperti con l’auspicio di vivere un torneo “tranquillo”.

Il Campobasso, con oltre 200 tifosi al seguito, è alla ricerca del primo colpo esterno. L’ottima prestazione con il Monterotondo va replicata sul sintetico del Ferrante. Per i lupi, quella di domenica, sarà la prima di due trasferte consecutive, domenica 24, infatti, il Campobasso sarà ospite dell’Ascoli. Mister Mosconi recupera il centrale Nonni ed il portiere Di Donato, entrambi hanno scontato il turno di squalifica pendente dalla passata stagione, da valutare le condizioni del difensore Pontillo. In caso di assenza del ragazzo, il tecnico del Campobasso potrebbe optare per una difesa composta da tutti senior con Gonzalez, Nonni e Bonacchi. Intanto la società ha deciso di prolungare la campagna abbonamenti sino a tutto il mese di settembre, la sottoscrizione delle tessere cesserà prima del match casalingo contro L’Aquila previsto il 1 ottobre.

Prima gara casalinga per Vastogirardi e Termoli, i gialloblu, ricevono in alto Molise, il Sora, mentre i giallorossi, in un Cannarsa privo di spettatori, attendono l’Ascoli. Al Di Tella subito occasione ghiotta per la squadra di Bifini, contro il Sora reduce dal tonfo interno contro la Sambenedettese. Certo, una gara è davvero poco per valutare la forza di una squadra, ma di certo l’entusiasmo è nettamente in favore dei molisani. Un fattore che ha un peso specifico in avvio di stagione, prima che i valori delle forze in gioco si regolarizzano.

Porte chiuse alla prima al Cannarsa per il Termoli, con la tifoseria che dovrà rimandare l’abbraccio con la squadra al 1 ottobre nella sfida interna con il Roma City. In un clima surreale, il collettivo di mister Martino cerca il riscatto dopo il KO di Senigallia.

In chiusura segnaliamo che la Reggina, dopo l’esclusione dal campionato di serie B, confermata dal Consiglio di Stato, ripartirà dal girone I di quarta serie con il nome di Fenice Amaranto. La squadra di Reggio Calabria ha ottenuto l’ammissione in sovrannumero dalla Lnd, per l’inserimento nel raggruppamento siciliano, campano, calabrese composto ora da 19 società. Ricordiamo che il calcio mercato nei dilettanti chiuderà domani, 15 settembre, la Fenice Amaranto avrà una deroga di una settimana per le operazioni in entrata.