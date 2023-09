In arrivo 8 nuovi medici da impiegare nei reparti di Cardiologia degli ospedali regionali. È il risultato del concorso per titoli ed esami indetto dall’Azienda sanitaria regionale del Molise per l’assunzione a tempo indeterminato delle figure richieste. Alla procedura concorsuale erano stati ammessi 49 candidati, ma sono risultati presenti 16, di cui 3 specializzati e 13 specializzandi. Per i candidati utilmente collocati nella graduatoria degli specialisti il contratto è a tempo indeterminato, mentre per gli specializzandi il rapporto di lavoro è a tempo determinato in attesa del conseguimento della specializzazione e della trasformazione a tempo indeterminato