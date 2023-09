Questo il messaggio che il Presidente della Regione Francesco Roberti ha inviato agli studenti, agli insegnanti, ai Dirigenti e al personale tutto in occasione della riapertura dell’Anno Scolastico.

“Prima campanella per oltre 34mila studenti molisani, suddivisi in oltre duemila classi. Giovedì 14 settembre 2023 terminerà il riposo estivo per i ragazzi molisani, che inizieranno l’anno scolastico 2023/2024.

Agli studenti, ai Dirigenti Scolastici, ai docenti, al personale ATA e ai genitori giunga un caloroso in bocca al lupo con l’auspicio che ognuno, durante l’anno scolastico, possa raggiungere gli obiettivi prefissati.

I nostri studenti rappresentano il futuro della nostra terra e sono la migliore risorsa su cui noi possiamo investire. Per questo motivo, è compito nostro favorire quelle condizioni, affinché il Molise possa tornare a essere terra dove i nostri giovani possono costruirsi il proprio futuro.

Gli studenti molisani hanno la fortuna di essere guidati da docenti che sono in grado di assicurare alti standard formativi, grazie a un lavoro che parte dal Provveditorato agli Studi fin dentro le scuole che fanno degli istituti molisani tra i più all’avanguardia. Conosco l’entusiasmo e la passione con cui si lavora nelle scuole.

L’augurio agli studenti è anche quello di godersi questo fondamentale momento di crescita, vivendo appieno gli anni della scuola, destinati a restare un pilastro fondamentale nella vita di ognuno. A scuola, infatti, nascono le prime relazioni sociali tra gli studenti, che iniziano anche a confrontarsi sia con i propri coetanei che con gli adulti”.