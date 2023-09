Testa all’Fc Matese per il Campobasso di Mosconi che chiede il bis di vittorie alla seconda di campionato. Numeri che parlano a favore dei rossoblù fra campionato e Coppa Italia: tre vittorie di file, otto gol fatti, due subiti entrambi su calcio di rigore. Squadra molto votata all’attacco e con elementi di spessore rilevante con margini di miglioramento a detta dell’allenatore ma anche di chi ha osservato attentamente la gara contro i laziali. Capita che l’undici rossoblù perda compattezza e si conceda troppo facilmente all’avversario. Un aspetto su cui si soffermerà il lavoro dello staff che da ieri è privo del preparatore atletico, il campobassano Roberto Barrea dimessosi per motivi personali. La società comunica il proprio dispiacere a riguardo e che ha anche provato a trattenere Barrea nel suo ruolo di allenatore in seconda. Il Campobasso, altresì, fa sapere che non subentreranno nuove figure ma che l’attuale match analyst, il foggiano Antonio Alari, ricoprirà le mansioni che erano del professor Barrea. Con grande probabilità il difensore Pontillo mancherà a Piedimonte Matese. In realtà, le sue condizioni stanno migliorando; oggi dovrà fare altri esami diagnostici per escludere altri esiti, ma rimane complicato un recupero lampo per domenica. Polverizzati in poche ore i duecentoventi biglietti disponibili per il settore ospiti rossoblù. In fatto di distanza, Piedimonte Matese sarà una delle trasferte più a portata di mano da Campobasso.

I casertani hanno problematiche legate ad una condizione fisica ancora non ottimale anche se a L’Aquila si sono registrati dei progressi legati all’approccio alla partita e alle occasioni create. Urbano non avrà defezioni particolari. Il difensore Riccio sta attendendo di conoscere la data dell’operazioni dopo la sfortunata rottura del legamento del crociato. Campionato quasi compromesso per lui. Il ds Palermo sta valutando se collocare sulla fascia destra un altro classe 2004. Si stava valutando il ritorno di Emanuele Setola che, però, fuori quota non è. Il calendario non da una mano al Matese che ha avuto in serie L’Aquila, Campobasso e Senigallia alla terza.

Il Vastogirardi si dice soddisfatto del punto conquistato a Fano ed è proiettato al Sora sconfitto sonoramente all’esordio, unica squadra a perdere fra le mura amiche. Bifini proverà a comporre un undici a trazione anteriore per avere la meglio su un Sora che ieri ha ingaggiato l’attaccante classe ’99 Mattia Palma, ex Cittanovese, Gozzano e Rende.

Anche il Termoli prepara il debutto interno. Sarà a porte chiuse contro l’Ascoli atletico allenato da mister Sergio Pirozzi ex consigliere regionale del Lazio e qualche anno fa balzato alle cronache nazionali come sindaco di Amatrice, comune gravemente colpito dal sisma del 2016.