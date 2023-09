L’inchiesta sulle truffe legate al superbonus edilizio, inchiesta tornata alla ribalta nazionale in questi giorni con il caso del castello di Torella del Sannio, è alle battute finali. Per gli indagati, una decina in tutto, nelle prossime settimane le indagini saranno chiuse e arriveranno le richieste di rinvio a giudizio. Si tratta di molisani e calabresi che secondo l’accusa hanno intascato soldi per lavori in realtà mai effettuati. Dall’inchiesta principale, portata avanti dal procuratore di Isernia Carlo Fucci, sono nati altri filoni d’indagine con nuove ipotesi di reato. Dunque parallelamente alla chiusura dell’inchiesta principale sono attesi anche sviluppi importanti.

Il caso del castello di Torella, esploso a livello locale la scorsa primavera, è ora tornato d’attualità perché rilanciato da importanti testate nazionali che lo hanno preso ad esempio nel dibattito politico in corso sui bonus edilizi. Ha fatto clamore la storia del proprietario del castello, deceduto da temp0, che attraverso firme false risultava il richiedente di lavori all’edificio storico, lavori in realtà mai effettuati.