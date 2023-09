Il 14 settembre riprendono le lezioni per il nuovo anno scolastico. A Campobasso si riaccende il dibattito su organizzazione e sicurezza degli istituti. Domani mattina è stato convocato, in seduta monotematica, il Consiglio comunale proprio sugli spostamenti di alcuni plessi scolastici. Seconda convocazione per martedì.

A richiedere l’assemblea, quasi tutti i Consiglieri di opposizione. Una discussione per verificare la ricaduta delle decisioni prese dall’amministrazione riguardo il trasferimento, in edifici privati, di alunni di diversi plessi, già a partire dai prossimi giorni.

Il primo firmatario della richiesta di monotematico è il capogruppo della Lega Alberto Tramontano. “Un appuntamento importante – ha spiegato – per fare chiarezza sulle azioni intraprese, sulle soluzioni trovate e soprattutto sui tempi e sulle condizioni di trasferimento dei plessi di Via De Gasperi e Via Tiberio, ma anche di Via Crispi e via Berlinguer”.

Il consiglio è aperto e possono partecipare dirigenti scolastici, rappresentanti degli insegnanti, del personale Ata e delle famiglie interessate, in presenza o in collegamento telematico con seduta che potrà essere seguita in diretta streaming sul sito del comune o su campobasso.civicam.it.

Secondo Tramontano è necessario che genitori, alunni, personale siano messi in condizione di poter iniziare l’anno scolastico in serenità e con la certezza di avere strutture pronte, accoglienti e soprattutto a norma.

“E’ evidente – ha continuato l’esponente della Lega – che vi siano state vistose incertezze di programmazione e ritardi da parte della Giunta comunale che non ha dato informazioni chiare e tempestive e risposte adeguate alle famiglie.

Il consiglio aperto è l’occasione per dare risposte e per confrontarsi.