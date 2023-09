di Stefano Capuano

Esordio vincente per il Campobasso. Di Nardo e Gonzalez nel primo tempo, Corvino nella ripresa, regalano al numeroso pubblico di Selvapiana i primi 3 punti stagionali, ottenuti al termine di una gara piacevole, giocata prevalentemente a ritmi alti e con tante occasioni da rete. Monterotondo avversario ostico e sempre in partita, che a sua volta ha creato diversi pericoli alla retroguardia locale.

Inizio sprint dei rossoblu: dopo solo 5′ minuti, Di Nardo, su suggerimento di Maldonado, scatta sul filo del fuorigioco e batte Simionato sotto la Curva Nord per il vantaggio campobassano. Partita viva, risponde il Monterotondo tre minuti dopo su azione d’angolo, ma la mischia in area si risolve con un nulla di fatto. Al 15′ il Campobasso reclama un rigore in area ospite, contatto dubbio tra Ricamato ed Albanesi, ma l’arbitro lascia proseguire. Quindi, nell’arco di due minuti (17′-18′) un’occasionissima per parte: prima i molisani con un’azione simile a quella del vantaggio; Di Nardo servito da Ripa, riscatta sul filo del fuorigioco, ma stavolta viene fermato da Simionato. L’azione prosegue con un tiro di Corvino, respinto con difficoltà dal portiere ospite. Sul capovolgimento di fronte, dopo una veloce ripartenza degli ospiti, Esposito si supera su Cuccioletta, evitando il pari laziale. Al 25′ l’infortunio occorso al difensore Pontillo costringe Mosconi al doppio cambio: dentro al suo posto un altro under 2004, Lombari (attaccante); in difesa va Ioio che subentra, invece, a Ripa. Il Monterotondo insiste con Amore, il cui assist taglia l’area di rigore senza che nessun compagno riesca ad arrivare sul pallone (33′). Proprio nel finale della prima frazione di gioco (44′), arriva il raddoppio dei padroni di casa: angolo di Corvino, Gonzalez risolve sottomisura una mischia in area. Dopo due minuti di recupero, squadre negli spogliatoi.

Il secondo tempo si apre con un doppio cambio per gli ospiti (Napoleoni e Scaffidi per Gianni e Cuccioletta). Proprio Scaffidi serve un assist interessante all’interno dell’area di rigore campobassana, intervento risolutore di Bonacchi. Il match si riapre al 60′: difesa rossoblu che si fa trovare scoperta, Amore entra in area e viene atterrato da Ioio. Rigore per i laziali, lo stesso Amore spiazza Esposito, dimezzando lo svantaggio.

Ma al 69′ Corvino ristabilisce le distanze e realizza il 3-1: il capitano e numero 10, servito da Lombari, supera in velocità il diretto avversario e con un pallonetto delizioso scavalca Simionato in uscita. Serie di cambi per entrambe le formazioni, negli ultimi minuti il protagonista diventa Lombari: prima (80′) colpisce la traversa su assist di Corvino (per quanto, l’assistente ravvisa il fuorigioco), nel recupero con un pallonetto dalla propria metà campo sfiora l'”eurogol”: Simionato è fuori dai pali, la lunga traiettoria termina di un soffio a lato.

Fischio finale, risultato positivo e prima gioia per i tifosi rossoblu. Vittoria meritata da parte dei ragazzi di mister Mosconi, nonostante qualche occasione di troppo concessa agli avversari. Domenica prossima la prima trasferta stagionale sul campo del Matese.

TABELLINO (Risultato finale 3-1)

Campobasso: Esposito; Pontillo (25′ Lombari), Gonzalez, Bonacchi; Mengani (81′ Cagnini), Tordella, Maldonado (75′ Abonckelet), Ricamato, Corvino, Di Nardo (74′ Rasi), Ripa (25′ Ioio) (a disp. Lanfredi, Delgado, Tarcinale, Abreu).

Real Monterotondo: Simionato, Malvestuto, Calisto, Gianni (46′ Napoleoni), Albanesi (65′ Primasso), Pasqui, Amore (70′ Taviani), Meledandri, Riosa, Manca (81′ Cantiani), Cuccioletta (46′ Scaffidi) (a disp. Benvenuti, Nardoni, Macrì).

Arbitro: Palma di Napoli

Assistenti: Ciannarella e De Rosa (Napoli)

RETI: 5′ Di Nardo (CAMPOBASSO); 44′ Gonzalez (CAMPOBASSO); 61′ Amore (su rig. MONTEROTONDO); Corvino (CAMPOBASSO).