“La nostra Amministrazione comunale è riuscita a restituire a Piazza Umberto I la sua storica fontana in ghisa. Un lavoro non facile: la difficoltà principale è stata quella di reperire una fonderia che lavorasse la ghisa per le nostre esigenze. La soluzione è arrivata grazie all’azienda Paolo Avella Engineering di Bari che, partendo dalla scansione di una delle fontane dello stesso tipo, oggi ancora in funzione in paese, ha realizzato i calchi dei singoli pezzi. Successivamente, questi calchi sono stati spediti presso una fonderia in Bulgaria a cui è stata affidata la produzione delle singole parti”. Così il sindaco di Petrella Tifernina, Alessandro Amoroso, al termine dei lavori di installazione della fontana in piazza Umberto I con cui è stata installata e riportata in funzione l’antica fontana del paese.

“La fonte originale – spiega Amoroso -, rimossa nel 2007 a seguito della ristrutturazione della piazza, fu realizzata dalla ditta tedesca Bopp&Reuther di Mannhein ed installata nel 1911 insieme ad altre tre gemelle a seguito dell’entrata in funzione del nuovo acquedotto comunale. Oggi, con l’installazione e l’entrata in funzione della fontana in piazza Umberto I, abbiamo concluso il progetto di recupero e di restauro che ha interessato tutte le fontane di Petrella Tifernina: di nuovo funzionanti e di nuovo a disposizione della comunità. Come Amministrazione comunale – conclude il sindaco – siamo orgogliosi di aver raggiunto questo grande risultato, restituendo a Petrella un pezzo di storia”.