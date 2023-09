Share on Twitter

Finisce dopo nove anni l’esperienza di Roberto Gravina al Comune di Campobasso. Dal 2014 al 2019 tra i banchi delle opposizioni e successivamente, sino ad oggi, sulla poltrona di primo cittadino della Città Capoluogo. In conferenza stampa Roberto Gravina, passato oggi al ruolo di Consigliere regionale per il movimento 5 Stelle, ha tracciato un bilancio positivo dei quattro anni da Sindaco a Palazzo San Giorgio. Programma realizzato al 90%; abbiamo fatto i compiti a casa ha detto il sindaco uscente.

Gravina è stato alle scorse regionali il candidato della coalizione di centrosinistra in Regione. Candidatura, la sua, maturata sull’asse Stelle-PD. Per contrastare l’avanzata del centrodestra, Gravina auspica per le prossime amministrative una alleanza tra Pentastellati e Dem anche al Comune di Campobasso.

Non solo un’esperienza amministrativa quella di Gravina ma anche umana che ha lasciato il segno, specie nella stagione del Covid.

Gravina si congeda da Palazzo di Città. Nella sua stanza da sindaco le sue giacche sono appese all’attaccapanni. Segno dei tempi che cambiano e con i tempi le storie e le vite.