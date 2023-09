Campionato ai nastri di partenza, domenica la prima giornata, l’unica molisana impegnata tra le mura amiche è il Campobasso che riceve il Real Monterotondo. La società laziale è una new entry nel girone F, considerato che nella passata stagione militava nel raggruppamento G. Ottimo il precampionato dei lupi, la squadra di Mosconi ha vinto tutte le gare amichevoli e i due match ufficiali di coppa Italia, da domenica si inizierà a competere per i tre punti. Fondamentale partire con il piede giusto, creare entusiasmo e affrontare con maggiore serenità l’avvio di stagione. Questo l’obiettivo dei lupi chiamati subito al successo contro il Monterotondo. Mister Mosconi sembrerebbe intenzionato a confermare la squadra che ha superato il Vastogirardi, ad oggi l’unico dubbio di formazione dovrebbe riguardare la scelta del difensore centrale. Nonni e Gonzalez si sono alternati, il primo contro il Termoli, il secondo al Di Tella, nel ruolo di centrale a guida della retroguardia rossoblu. Per il resto non dovrebbero esserci cambiamenti, in particolare nel reparto avanzato dove Ripa ha sfruttato nel miglior modo possibile la fiducia del tecnico, con due marcature realizzate nelle uscite di coppa Italia. Bene anche Corvino nel ruolo di regista offensivo, leggermente spostato sulla corsia di sinistra. Non sarà disponibile il portiere Di Donato, il giovane dovrà scontare un turno di squalifica comminato al termine dello scorso campionato. Partita la prevendita dei tagliandi per assistere alla gara, intanto il numero degli abbonamenti ha superato la quota di 900, la società si augura di arrivare a mille abbonati entro qualche giorno.

Trasferta ostica per il Termoli impegnato a Senigallia, un test subito probante per la squadra giallorossa al cospetto della vice capolista dello scorso torneo. Gli uomini di mister Martino hanno offerto ottime indicazioni nel precampionato, la qualità del collettivo è sicuramente in linea con l’obiettivo stagionale della salvezza. Siamo certi che il Termoli ha tutte le carte in regola per ben figurare nel girone F.

Al Raffaele Mancini di Fano la prima per il Vastogirardi, la società alto molisana ha tesserato nelle ultime ore l’estremo difensore Salvatore Caravano, proveniente dall’Avellino. Il ragazzo classe 2005 amplia il ventaglio di mister Bifini, in particolare sulla collocazione degli under sul terreno di gioco.

Impegno complicato anche per l’Fc Matese, allo stadio Gran Sasso d’Italia contro L’Aquila. I biancoverdi sono ancora in fase di allestimento con un leggero ritardo sulla tabella di marcia rispetto alle altre società. Non sono esclusi altri colpi di mercato nei prossimi giorni per la società del presidente Rega.