Dopo il successo dello scorso anno che ha richiamato migliaia di persone in piazza, torna a Campobasso Expo Bier, la rassegna dedicata ai produttori di birra e alla degustazione della storica e gradevole bevanda. L’appuntamento è per venerì 8 e sabato 9 settembre in Piazza e Corso Vittorio Emanuele. 50 birre artigianali, 10 birre internazionali, produttori da tutta Italia e poi, street food, cibo di strada d’autore, e infine spettacoli e concerti. Parte la stagione autunnale – dice soddisfatta la neo Sindaca di Campobasso, Paola Felice, che fornisce anche qualche anticipazione per i prossimi mesi.

A organizzare l’evento è stata l’associazione CUPRO, sodalizio dedicato alla progettazione di eventi culturali.

La festa dedicata alla birra sarà anche l’occasione per una approfondimento sul tema del bere consapevole e sui danni che può provocare l’uso eccessivo di alcol.