Padre Francois Kairanka, sacerdote di Rocchetta al Volturno, lascerà la parrocchia. Ancora poco chiare le ragioni che lo hanno spinto a prendere la decisione, peraltro per nulla condivisa dai fedeli del paese, che si sono mobilitati con una raccolta firme sperando in un suo ripensamento. A Padre Francois la comunità è legata da un affetto sincero e non è disposta a perdere quello che ormai è un punto di riferimento per tutti.

I contorni della vicenda appaiono, in effetti, controversi: c’è chi parla di un imposizione dei vertici ecclesiastici e chi, invece, è convinto che Padre Francois abbia chiesto il trasferimento a seguito di vergognose lettere anonime, recapitate al vescovo, che riguardano la sua vita privata: calunnie non veritiere – dicono in paese – che avrebbero costretto il parroco, profondamente deluso, ad allontanarsi.

Intanto il caso è arrivato in consiglio comunale: “un atto dovuto” ha detto il sindaco di Rocchetta Teodofilo Santilli, “per testimoniare a padre francois l’affetto, non solo dei fedeli, ma dell’intera comunità”