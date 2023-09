Il Municipio di Isernia diventerà un vero jazz club all’aperto, dalle 7 di sera fino a mezzanotte per l’evento organizzato dall’accademia Tetracordo. Il programma p stato presentato questa mattina a Isernia, nella Galleria Spazio Arte Petrecca.

Quattro serate, in programma dal 7 al 10 settembre, a Palazzo San Francesco per la decima edizione del Tetracordo jazz and wine festival, in cui sarà possibile degustare i prelibati vini della cantina Campi Valerio e aperitivi a base di tartufo.

Un traguardo che verrà celebrato con due ospiti d’eccezione: Chris Byers e Ari Roland. Non mancheranno laboratori didattici e workshop dedicati al jazz. La decima edizione del festival abbraccerà l’ottantesimo anniversario dal bombardamento di Isernia con una composizione musicale inedita dedicata proprio all’evento storico.